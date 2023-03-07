Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetiminde Asbaşkan olarak görev alan iş insanı Ertuğrul Doğan, başkan adayı olduğunu açıkladı ve sosyal medyada gündem oldu. Ertuğrul Doğan ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetiminde Asbaşkan olarak görev yapan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor başkan adaylığını açıkladı. Açıklamanın ardından Ertuğrul Doğan'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Doğan 1977 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokul öğrenimini Trabzon'da gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Ertuğrul Doğan, 8 Nisan 2018'de Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulunda yer alan Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Doğan, Trabzonspor başkan adayıdır.