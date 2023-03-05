La Liga'nın 23. haftasında Real Valladolid sahasında Espanyol'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Valladolid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Real Valladolid - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Real Valladolid ile Espanyolkozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Valladolid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL VALLADOLID - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Valladolid - Espanyol maçı 5 Mart Pazar günü saat 16:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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