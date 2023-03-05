Bursaspor evinde Amedspor'u konuk ediyor. Kutluhan Bilgiç'in yönettiği karşılaşma hem zirveyi hem alt sıraları ilgilendiriyor. Bursaspor Amedspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bursaspor - Amedspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Bursaspor ile Amedspor kozlarını paylaşıyor.

BURSASPOR - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bursaspor - Amedspor maçı 5 Mart Pazar günü saat 14:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

40 BİN TARAFTAR TRİBÜNDE

Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında Bursa'da oynanacak olan karşılaşmanın biletleri tükendi. Bu karşılaşma TFF 2. Lig'de de seyirci rekorunun kırılmasına neden oldu.

KUTLUHAN BİLGİÇ YÖNETİYOR

İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetiyor. Kutluhan Bilgiç'inyardımcılığını Çağrıcan Pazarcıklı ve Akın Karabacak yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Türkoğlu.