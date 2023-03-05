Bursaspor - Amedspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Bursaspor ile Amedspor kozlarını paylaşıyor.
BURSASPOR - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bursaspor - Amedspor maçı 5 Mart Pazar günü saat 14:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
40 BİN TARAFTAR TRİBÜNDE
Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında Bursa'da oynanacak olan karşılaşmanın biletleri tükendi. Bu karşılaşma TFF 2. Lig'de de seyirci rekorunun kırılmasına neden oldu.
KUTLUHAN BİLGİÇ YÖNETİYOR
İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetiyor. Kutluhan Bilgiç'inyardımcılığını Çağrıcan Pazarcıklı ve Akın Karabacak yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Türkoğlu.