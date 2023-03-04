İtalya Serie A'nın 25. hafta karşılaşmasında Fiorentina ile Milan kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Nicolas Gonzalez (p) ve 87'de Luka Jovic kaydetti. Milan'ın tek golü ise 90+5. dakikada Theo Hernandez'den geldi.
Bu sonucun ardından Fiorentina üst üste 2. maçını kazandı ve 31 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Milan ise 47 puanda kaldı.
Ligin 26. haftasında Fiorentina deplasmanda Cremonese ile karşılaşacak. Milan ise sahasında Salernitana'yı ağırlayacak.