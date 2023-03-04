Fiorentina 2-1 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Dev maçta kazanan Fiorentina!

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Fiorentina ile Milan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2023- 00:44