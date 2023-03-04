İspanya La Liga'da Atletico Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Atletico Madrid 6-1 kazanan taraf oldu.
Atletico Madrid'in gollerini 23. ve 26. dakikalarda Memphis Depay , 53. dakikada Griezmann, 69. dakikada Y. Carrasco, 76. ve 90+2. dakikalarda A.Morata atarken;
Sevilla'nın tek golünü 39. dakikada Y. En-Nesyri kaydetti. Sevilla'da Pape Gueye 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Sevilla, gelecek maçını UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile oynayacak.