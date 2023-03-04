Atletico Madrid 6-1 Sevilla (MAÇ SONUCU - ÖZET) Sevilla darmadağın oldu!

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid ile Sevilla kozlarını paylaştı. Madrid ekibi mücadeleyi 6-1 kazandı.

İspanya La Liga'da Atletico Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Atletico Madrid 6-1 kazanan taraf oldu.

Atletico Madrid'in gollerini 23. ve 26. dakikalarda Memphis Depay , 53. dakikada Griezmann, 69. dakikada Y. Carrasco, 76. ve 90+2. dakikalarda A.Morata atarken;

Sevilla'nın tek golünü 39. dakikada Y. En-Nesyri kaydetti. Sevilla'da Pape Gueye 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sevilla, gelecek maçını UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile oynayacak.