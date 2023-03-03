Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına konuştu. Inter ile sözleşmesi hakkında konuşan Çalhanoğlu, "Inter’in benimle sözleşme yenilemek istemesi nedeniyle gururluyum ve benim isteğim de burada kalmak." ifadelerini kullandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen ve son haftalardaki performansıyla takdir toplayan Çalhanoğlu, La Gazzetta dello Sport'da yer alan röportajında farklı konulardaki soruları yanıtladı.

Inter'in ligde lider Napoli'nin 18 puan gerisinde olduğu hatırlatılan Çalhanoğlu, "Aslında kimse Inter'in bu kadar geride olmasını beklemiyordu. Napoli, orada olmayı hak ediyor, onları Şampiyonlar Ligi'nde de gördük ama bu geçen sene olduğu gibi bizim hatamız. Bologna, Sampdoria, Empoli ve Monza'ya puan kaybetmeseydik daha yakın olabilirdik. Bunlar bize acı veriyor." dedi.

Napoli'yi yakalamanın güçlüğüne işaret eden Çalhanoğlu, "Ne olursa olsun biz, Porto maçındaki gibi doğru yaklaşımla oynamalıyız. İtalya Kupası'nı kazanmaya önem veriyoruz, Şampiyonlar Ligi'nde de sürpriz yapabiliriz." yorumunu yaptı.

Sahada iki farklı Inter izlendiğini bunu neye bağladığı sorulan Çalhanoğlu, "Bunu açıklamak güç, ben de kendime sık sık soruyorum. Eğer büyük takımları yeniyorsak gerçekten güçlü olduğumuz için ama bazen küçük rakiplere karşı bu kararlılık eksik kalıyor. Buralarda şampiyonluk kaybediliyor. Hepimizin iyileşmesi gereken yer burası; motivasyon ve bazı maçlara yaklaşım." yanıtını verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURUNDAKİ PORTO MAÇI

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto ile deplasmanda yapacakları rövanş maçıyla ilgili ne düşündüğü sorulan Çalhanoğlu, "Bir savaş olacak. Porto stadını iyi biliyorum. Türkiye olarak Portekiz'e karşı Dünya Kupası play-off'u oynadık ve 2-1 kaybettik. Beraberlik için kazandığımız penaltıyı atamadık. Ben Şampiyonlar Ligi'nde bu takıma cidden inanıyorum. Kazanmayı hayal ediyorum, belki de bu yıl olur. Zor olduğunu biliyorum ama eğer bunu geçersek her şey olabilir. Bunu yapmak için Porto'da Camp Nou'da gösterdiğimiz performansı göstermek şart." yorumunu yaptı.

Çalhanoğlu, Porto'yu geçmeleri halinde Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ezeli rakipleri Milan ile eşlemelerinin, bir derbi oynamalarının kendisinin hoşuna gideceğini belirterek, bunun tarihi bir şey olacağını ifade etti.

INTER'DE SAHA İÇİNDEKİ ROLÜ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

"Bu sezon en iyi Çalhanoğlu'nu mu izledikleri" sorusu yöneltilen milli oyuncu, "Evet, şüphesiz. Her açıdan kendimi geliştirdim. Saha dışında dahi daha olgun bir insanım. Bu benim zihinsel olarak da en iyi sezonum çünkü ben bu rolü oynuyorum. Kendimi yerimde hissediyorum." dedi.

Inter'deki havanın farklı olduğunu belirten Çalhanoğlu, şunları kaydetti:

"Geldiğim ilk günden beri burada özel bir hava olduğunu gözlemledim. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, burada çalışan herkese teşekkür ederim. Sevildiğimi hissettim. Taraftarın olumlu yaklaşımı da olumlu ve hata yapsam da beni desteklediklerini biliyorum. Türkiye'deki bu korkunç deprem felaketi zihinsel açıdan beni etkiledi. Beni duygusal açıdan sarsan çok büyük bir acı. Acı çekenlerin yüzünü güldürmek için her şeyimi vermem gerektiğini hissediyorum. Bu yüzden oyuna daha çok giriyorum."

Saha içinde hangi rolde oynamak istediği sorulan Hakan Çalhanoğlu, şu yanıtı verdi:

"Beni nereye koyarlarsa elimden gelenin en iyisini vereceğim. Milli takımda zaten oyun kurucu oynuyordum. Benim menajerim de 'o senin rolün' dedi bana. Onun bu sözleri benim aklımda kaldı. Bu nedenle kendimi daha çok savunmanın önünde görüyorum. Tesadüf değil, benim idolüm Pirlo idi. Inzaghi sayesinde özellikle defansif açıdan kendimi bu pozisyonda tamamladım. Artık fiziki mücadele konusunda da heyecanlıyım. Kaleden daha uzak olacağım, daha az şut çekeceğim ama geriden oyunu ve ritmi kontrol edebilir, takım arkadaşlarıma yardım edebilirim. Gol sonrasında hep gelebilir San Siro'da Barcelona'ya olduğu gibi."

Çalhanoğlu, Marcelo Brozovic'in de sakatlıktan geri dönmesiyle ilgili de "Futbolda ve hayatta rekabet var. Bu herkesin yararına. Tercihler antrenöründür. Ben sadece orta saha ve oyun kurucu olarak hazır olmalıyım. Bazen aynı maç içinde rolleri değişmek gerekiyor. Brozovic'in dönüşüyle, Avrupa'daki en eksiksiz orta sahasına sahip takımıyız." dedi.

Avrupa futbolunda Modric, De Bruyne, Casemiro gibi isimlerin hep konuşulduğu belirtilen ve kendisinin değerinin göz ardı edilip edilmediği sorulan milli oyuncu, "Evet, biraz göz ardı edildiğimi düşünüyorum. Bahsettiğiniz isimlerden çok da uzakta değilim. Onlara yaklaşmak için her şeye sahibim. Kendi rolümde, Avrupa'da ilk 5 oyuncudan biri olarak görüyorum, bunu alçak gönüllükle ama farkındalıkla söylüyorum. Bazen bazı oyuncular, Premier Lig'de oynayanlar daha fazla görünürlüğe sahip olabilirler." şeklinde yanıtladı.

"O KORKUNÇ 6 ŞUBAT'I UNUTMAYACAĞIM"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin kendisini etkilediğini belirten Hakan Çalhanoğlu, şöyle devam etti:

"O korkunç 6 Şubat'ı unutmayacağım. 8 Şubat doğum günüm ve en ufak bir kutlama dahi yapmadım. Yediğim yemeğin tadı bile aynı değildi. Bu zor zamanda, hepimiz ülkeye yardım için birleştik ve bu desteği yurt dışından da görmek benim kalbimi eritiyor. Keşke sadece trajedilerde değil, her zaman böyle destekleyici olabilsek."

Mili futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu ile kısa süre önce videokonferans yaptıklarını dile getirerek, "Yerlerinden olmuş kişiler için konteynır sağlayacağız. Ben de kişisel olarak bazı Türk sporcuları ve vakıfları, yetim çocuklara 18 yaşına gelinceye kadar yardım etmeleri için çalışıyorum." dedi.

"ŞEHRİN YARISI BENİ SEVİYOR, YARISI NEFRET EDİYOR"

Inter taraftarlarıyla ilişkisi de sorulan Hakan Çalhanoğlu, "Başlangıçta taraftarların bazı şüpheleri vardı. Bu normal. Milan'dan geliyorsunuz, Eriksen gibi büyük bir oyuncunun yerini alıyorsunuz, kolay değildi." şeklinde cevap verdi.

Daha önce kentin diğer büyük takımı Milan'da oynadığı ve kırmızı-siyahlı taraftarların kendisi aleyhinde tezahüratta bulunduğu hatırlatılan milli futbolcu, şöyle konuştu:

"Kentin yarısı için idolüm, diğer yarısı için düşmanım. Yarısı beni seviyor, yarısı nefret ediyor. Aynı gün içinde başıma geldi. Sokakta Milanlılardan hakaret işittim, daha sonra İnterlilerin tezahüratlarını duydum. Bu futbolla alakalı bir şey. Ben ne ilk ne de son."

INTER İLE SÖZLEŞME YENİLEME KONUSU

Çalhanoğlu, kulübüyle sözleşme yenilemesiyle ilgili de "Inter'in benimle sözleşme yenilemek istemesi nedeniyle gururluyum ve benim isteğim de burada kalmak. Ama ben sonrasında da bile futbolun içinde olarak Milano'da kalmak istiyorum. Belki, şehirde eksik olan bir yüzde 100 bir Türk restoranı açarım." diye konuştu.

Öte yandan, La Gazzetta dello Sport'ta çıkan bir başka haberde de mavi-siyahlı kulübün milli oyuncu Çalhanoğlu'nun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatulabileceği belirtildi.