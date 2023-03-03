Erik ten Hag'tan Wout Weghorst açıklaması! Takımda kalacak mı?

Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Wout Weghorst hakkında açıklamalarda bulundu. Hollandalı hoca, "Bununla ilgili konuşmak için çok erken. Şu anda içinde bulunduğumuz sezonla ilgilenmek zorundayız." dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2023- 19:44