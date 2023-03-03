Erik ten Hag'tan Wout Weghorst açıklaması! Takımda kalacak mı?
Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Wout Weghorst hakkında açıklamalarda bulundu. Hollandalı hoca, "Bununla ilgili konuşmak için çok erken. Şu anda içinde bulunduğumuz sezonla ilgilenmek zorundayız." dedi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 03.03.2023- 19:44
Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta forma giyen Weghorst'un bonservisinin Burnley'den alınıp alınmayacağı hakkında konuşan Erik ten Hag, "Bununla ilgili konuşmak için çok erken. Şu anda içinde bulunduğumuz sezonla ilgilenmek zorundayız." dedi.
Bu sezon Manchester United ile 13 maça çıkan Weghorst, bu maçlarda 1 gol 3 asist kaydetti.