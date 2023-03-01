Osasuna - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final karşılaşmasında Osasuna sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Osasuna - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osasuna - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Osasuna ile Athletic Bilbao, yarı final maçında karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Osasuna - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Osasuna - Athletic Bilbao maçı 1 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te Tivibu Spor 4'de canlı yayınlanacak.

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