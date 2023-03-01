Manchester United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup

FA Cup 5. tur maçında heyecan devam ediyor. Manchester United sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere FA Cup'ta heyecan 5. tur müsabakaları ile devam ediyor. Manchester United ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - West Ham United maçı 1 Mart Çarşamba günü saat 22:45'te Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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