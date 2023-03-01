İngiltere FA Cup 5. Tur maçında Manchester United sahasında West Ham United'la kozlarını paylaştı. Mücadele Kırmızı Şeytanlar'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

İngiltere FA Cup 5. Tur karşılaşmasında Manchester United ile West Ham kozlarını paylaştı.

Mücadeleden Manchester United 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Maçta West Ham'ın tek golü 54. dakikada Benrahma'dan geldi. Manchester United'ın golleri ise 77. dakikada West Ham'dan Aguerd'in kendi kalesine atması sonucu geldi. 90. dakikada ise sahneye Garnacho çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Mücadeleye son noktayı ise yine 90. dakikada Fred koydu.

Bu gollerle beraber mücadele 3-1 Manchester United'ın galibiyeti ile sona erdi.