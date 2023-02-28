İngiltere F.A. Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam etti. Bristol City ile Manchester City arasında geçen mücadeleyi misafit takım 3-0 kazandı ve adını üst tura yazdırdı.

İngiltere F.A. Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam etti. Bristol City ile Manchester City arasında geçen mücadeleyi misafit takım 3-0 kazandı ve adını üst tura yazdırdı.

Manchester City'de golleri 7 ile 74. dakikalarda Phil Foden ve 81. dakikda Kevin de Bruyne kaydetti.