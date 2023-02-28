Bristol City 0-3 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET) Man. City üst turda!
İngiltere F.A. Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam etti. Bristol City ile Manchester City arasında geçen mücadeleyi misafit takım 3-0 kazandı ve adını üst tura yazdırdı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2023- 00:54
İngiltere F.A. Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam etti. Bristol City ile Manchester City arasında geçen mücadeleyi misafit takım 3-0 kazandı ve adını üst tura yazdırdı.
Manchester City'de golleri 7 ile 74. dakikalarda Phil Foden ve 81. dakikda Kevin de Bruyne kaydetti.
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