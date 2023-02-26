Ajaccio - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio sahasında Troyes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ajaccio - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Troyes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Ajaccio - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJACCIO - TROYES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajaccio - Troyes maçı 26 Şubat Pazar günü saat 17.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

AJACCIO - TROYES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajaccio

Leroy; Alphonse, Avinel, Gonzalez, Youssouf; Vidal, Bayala, Barreto, Marchetti, Hamouma; Soumano

Troyes

Gallon; Rami, Salmier, Palmer-Brown; Balde, Agoume, Chavalerin, Odobert, Ripart; Balde, Lopes

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