Clermont - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Clermont sahasında Strasbourg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Clermont - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Clermont ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Clermont - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLERMONT - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Clermont - Strasbourg maçı 26 Şubat Pazar günü saat 17.00'de beIN Sports MAX 2'de canlı yayınlanacak.

CLERMONT - STRASBOURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Clermont

Diaw; Konate, Ogier, Wieteska; Allevinah, Magnin, Rashani, Borges; Saracevic, Maurer, Kyei

Strasbourg

Sels; Doukoure, Djiku, Le Marchand; Guilbert, Sanson, Sissoko, Lienard, Sobol; Gameiro, Diallo

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