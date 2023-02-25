West Ham United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United sahasında Nottingham Forest'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, West Ham United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

West Ham United - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Nottingham Forest maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Müsabaka beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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WEST HAM UNITED - NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LER

West Ham United

Fabianski; Kehrer, Ogbonna, Aguerd; Coufal, Rice, Soucek, Emerson; Benrahma, Bowen; Antonio

Nottingham Forest

Navas; Williams, Worrall, Felipe, Lodi; Danilo, Freuler, Shelvey; Gibbs-White; Johnson, Wood