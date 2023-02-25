Bournemouth - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth sahasında Manchester City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bournemouth - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bournemouth - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Manchester City maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth

Neto; Smith, Stephens, Senesi, Zemura; Billing, Lerma; Ouattara, Traore, Anthony; Solanke

Manchester City

Ederson; Walker, Dias, Ake; Rodri, Bernardo; Foden, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland