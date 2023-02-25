Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Leipzig sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Leipzig - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Leipzig - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Eintracht Frankfurt maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports Max ve TiviBu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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LEIPZIG - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig

Blaswich; Klostermann, Orban, Gvardiol, Raum; Laimer, Schlager; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Silva

Eintracht Frankfurt

Trapp; Tuta, Smolcic, Ndicka; Knauff, Kamada, Rode, Max; Gotze, Lindstrom; Borre