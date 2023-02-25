Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Köln sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Köln - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOLN - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Wolfsburg maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Connect ve TiviBu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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KOLN - WOLFSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Köln

Schwabe; Schmitz, Soldo, Chabot, Hector; Martel, Skhiri; Maina, Huseinbasic, Kainz; Tigges

Wolfsburg

Casteels; Baku, Lacroix, Van de Ven, Otavio; Arnold, Gerhardt; Waldschmidt, Nmecha, Wimmer; Wind