Leicester City 0-1 Arsenal | MAÇ SONUCU - ÖZET
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Leicester City'İ Martinelli'nin 46. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 25.02.2023- 20:27
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 46. dakikada Martinelli kaydetti.
Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 57'ye yükseltti ve en yakın takipçisi Manchester City ile puan farkını 5'e çıkardı. Leicester ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 24 puanda kaldı.
Arsenal, gelecek hafta Everton'ı ağırlayacak. Leicester ise Southampton deplasmanına konuk olacak.