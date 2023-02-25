Crystal Palace 0-0 Liverpool | MAÇ SONUCU - ÖZET
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Crystal Palace ile karşılaştı. Mücadele golsüz sona erdi.
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Yayın Tarihi: 26.02.2023- 00:44
Selhurst Park'ta oynanan maç 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Liverpool iki maç sonra puan kaybetti.
Crystal Palace'nin ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı.
Alınan bu sonucun ardından Liverpool puanını 36 yaptı. Crystal Palace ise 27'ye çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Machester United ile karşılacak. Palace ise Aston Villa deplasmanına gidecek.