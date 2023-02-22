Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Kocaelispor sahasında Sakaryaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'e deprem felaketi sebebiyle verilen arada Kocaelispor ile Sakaryaspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı 22 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.