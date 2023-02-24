Mainz 4-0 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU - ÖZET

Mainz, Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Borussia Mönchengladbach'ı 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla Mainz 32 puana yükselerek maç fazlasıyla 7. sıraya kadar yükseldi. M'Gladbach ise 29 puanda kaldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2023- 00:52 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023- 00:52