Mainz 4-0 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU - ÖZET
Mainz, Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Borussia Mönchengladbach'ı 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla Mainz 32 puana yükselerek maç fazlasıyla 7. sıraya kadar yükseldi. M'Gladbach ise 29 puanda kaldı.
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Yayın Tarihi: 25.02.2023- 00:52 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023- 00:52
MEWA Arena'da oynanan karşılaşmayı Mainz 4-0 kazanarak lig sıralamasında rakibinin üzerine çıktı.
Maçın 25. dakikasında Lee Jae-Sung ile öne geçen Mainz, ilk yarıyı önde tamamladı. 49'da Ingvartsen farkı ikiye çıkarırken üçünü golü 71'de Ajorque ve son sözü ise 90+3'te Weiper söyledi.
Bu sonuçla Mainz 32 puana yükselerek maç fazlasıyla 7. sıraya kadar yükseldi. M'Gladbach ise 29 puanda kaldı.