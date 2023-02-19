Fiorentina - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Fiorentina ile Empoli karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fiorentina - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 23. haftada Fiorentina ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Empoli maçı 19 Şubat Pazar günü saat 17:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE