Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla oldu! | Sevilla hangi ülkenin takımı? Sevilla'nın en iyi futbolcusu kim? Sevilla'nın başarıları neler?

Fenerbahçe, UEFA son 16 turu kura çekimi ardından Sevilla ile eşleşti. Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla hangi ülkenin takımı? Sevilla'nın en iyi futbolcusu kim? Sevilla'nın başarıları neler? Sevilla'nın kadro değeri ne? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Kura çekimi ardından Sevilla ile ilgili bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sevilla hangi ülkenin takımı? Sevilla'nın en iyi futbolcusu kim? Sevilla'nın başarıları neler? Sevilla'nın kadro değeri ne?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SEVILLA'YI TANIYALIM!

Sevilla, 25 Ocak 1890 yılında kurulmuştur. Teknik direktör koltuğunda Jorge Sampaoli bulunmaktadır. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynamaktadır. İspanya La Liga'nın gediklisi ekiplerdendir. Sevilla FC'nin yakın tarihteki en büyük başarıları arasında 6 kez UEFA Avrupa Ligi ile 1 kez UEFA Süper Kupası bulunmaktadır.

SEVILLA'NIN KADRO DEĞERİ NE?

240 Milyon Euro takım değeri bulunan Sevilla'da eski Galatasaraylı Alex Telles, Fernando ve Marcao bulunmaktadır. En değerli oyuncuları ise Lucas Ocampos ve kaleci Bono ile El Neysri'dir.