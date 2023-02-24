Asvel - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

Asvel - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Asvel karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, 25. hafta maçında Fransa temsilcisi Asvel'e konuk oluyor. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Asvel - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2023- 15:30 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023- 15:30