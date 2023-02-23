Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Napoli'de gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. İngiltere Premier Lig'in devi Manchester United yıldız oyuncuyu gündemine aldı.



Corriere dello Sport'a göre Kırmızı Şeytanlar, Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak istiyor.



Manchester ekibi, Erik ten Hag'ın da istediği 26 yaşındaki Güney Koreli oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.



Kim'in 48 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.



NAPOLI HAREKETE GEÇTİ



Napoli, oyuncunun talipleri her geçen gün artarken, Kim ucuza kaptırmamak adına harekete geçti.



İtalyan ekibi, başarılı oyuncunun 48 milyon euro olan serbest kalma maddesini 65 milyon euro çıkarmak için oyuncu ile görüşmelere başladı. Anlaşma sağlanırsa Napoli, yıldız savunmacıyla yeni bir sözleşme imzalayacak.