Mohamed Salah Liverpool tarihine geçti!

Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid karşısında attığı golle, Steven Gerrard’ı geçerek Liverpool tarihinde Avrupa Kupaları’nda en çok gol atan oyuncu oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2023- 12:38