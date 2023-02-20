Osimhen ve Kvaratskhelia Napoli’yi sırtlıyor

Osimhen ve Kvaratskhelia Napoli’yi sırtlıyor

İtalya Serie A’da zirvede yer alan Napoli’de büyük çıkış yakalayan iki isim olan Khvicha Kvaratskhelia ve Victor Osimhen 56 golün 40’ına doğrudan katkı sağladı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2023- 14:15