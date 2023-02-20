Ajax'ın Sparta Rotterdam'ı 4-0 mağlup ettiği maçta gol atan Mohammed Kudus formasının çıkartıp Atsu'yu unutmadığını gösterdi. Bu kararın ardından Hollandalı hakem ise Kudus'e sarı kart vermeyerek herkes tarafından takdir topladı.

23 yaşındaki Ganalı yıldızın golüyle Ajax, rakibini 4-0 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

ATSU'YU UNUTMADI

Kahramanmaraş merkezli iki depremden Hatay da yüksek seviyede etkilendi. Kariyerine Hatay'da devam Ganalı yıldız Christian Atsu, depremden günler sonra enkazda cenazesine ulaşıldı.



Ajax'ın dördüncü golünü atan Mohammed Kudus attığı golden sonra formasını çıkardı ve altında 'R.I.P. ATSU' (Huzur içinde uyu Atsu) yazılı tişörtünü kameralara gösterdi.



HAKEMDEN TARİHİ KARAR

Ajax ile Sparta Rotterdam arasında oynanan karşılaşmayı yöneten Hollandalı hakem Pol van Boekel, formasını çıkaran Mohammed Kudus'un yanına geldi. Kurallar gereği Ganalı yıldıza sarı kart göstermesi gereken Boekel bu kuralı uygulamadı.

Boekel'in bu kararı futbol kamuoyu tarafından takdirle karşılandı.



KUDUS'DAN AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mohammed Kudus, hakemle alakalı da açıklamalarda bulundu. Kudus, "Bu ölüm kalım meselesi. Futbolun kurallarından daha önemli.

Hakem yanıma geldi. Buna izin verilmediğini, ancak durumu anlayabildiğini söyledi. Bunun için ona minnettarım. Ona büyük saygı duydum" dedi.



KUDUS'TAN ATSU SÖZLERİ

Mohammed Kudus gol sevinci ile ilgili olarak da konuştu. Kudus yaptığı sevinç için, "Bu Christian içindi. Türkiye'de yaşananları herkes biliyor. O benim için değerli biri olduğundan bunu yapmayı seçtim.