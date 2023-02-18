Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. haftada Wolfsburg sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Wolfsburg - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg - RB Leipzig maçı 18 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da oynanacak. Müsabaka TiviBu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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