Bochum - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. haftada Bochum sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Bochum - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BOCHUM - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bochum - Freiburg maçı 18 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da oynanacak. Müsabaka TiviBu Spor 3'te canlı yayınlanacak.