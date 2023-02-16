UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting sahasında Midtjylland'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sporting - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sporting - Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Sporting ile Midtjylland kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING - MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting - Midtjylland maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.