UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Juventus sahasında Nantes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Juventus - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Juventus ile Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Nantes maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.