Hollanda'da geçtiğimiz hafta oynanan futbol maçlarında Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Düşüncelerimiz, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin yanında." ifadesi kullanılmıştı.
Pazubendi takmamıştı! Dusan Tadic'ten açıklama geldi
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından Türkiye ve Suriye'de birçok kişi hayatını kaybetti. Spor camiası da bu afete kayıtsız kalmadı ve destek mesajları gönderdi. Hollanda Eredivisie'de bu hafta takım kaptanları Türk ve Suriye bayraklı pazubentleriyle sahaya çıkarken, Ajax'ta Dusan Tadic buna uymayarak tepki toplamıştı. 34 yaşındaki oyuncudan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...
Açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulunulacağı belirtilmişti. Hollanda ekiplerinin takım kaptanları, depremzedelere destek olmak adına Türkiye ve Suriye bayraklarının pazubandıyla sahaya çıktılar.
PAZUBENDİ TAKMADI
Ancak Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax, cumartesi günü RKC Waalwijk ile oynanan maçta Türkiye ve Suriye bayraklarının yer aldığı pazubandıyla sahaya çıkmayı reddetti. Diğer takımların aksine sadece Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic'in pazubendinde 3 tane 'X' olduğu görülürken, Sırp oyuncunun bu tutumu tepkilere neden oldu.