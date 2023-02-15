Pazubendi takmayan tek kaptan Ajax'lı Dusan Tadic oldu. Tadic'in bu hareketi büyük bir tepkiye neden oldu ve bu tepkilerden dolayı Tadic, sosyal medya hesaplarından "Türkiye ve Suriye depremleri beni derinden sarstı. Düşüncelerim bu trajidide yakınlaını kaybeden insanlar ve her şekilde etkilenen herkesle" şeklinde paylaşım yaptı.