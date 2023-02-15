Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar ve destekler gelmeye devam ediyor. Spor dünyası da yaşanan felaketin ardından yardım kampanyalarına destekte bulunarak yaşananlara sessiz kalmadı. Son olarak geçtiğimiz sezonlarda Eskişehirspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz de, depremzedeler için imzalı formasını açık artırmayla satışa sundu. 31 yaşındaki futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Benim için manevi değeri yüksek olan Eskişehirspor formamı satışa çıkardım. Bu forma ile UEFA Avrupa Ligi'ne katılmıştık. Açılış fiyatı 10 bin TL'dir. Gelen tüm ücreti belirlenen derneklere bağış olarak göndereceğim" dedi.

