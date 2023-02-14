TFF açıkladı! Gözlemci Nuri Gülen ve kızı vefat etti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, Hatay'dan üzücü haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hatay ili gözlemcisi Nuri Gülen ve kızının vefat ettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, Hatay'dan üzücü haber geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hatay ili gözlemcisi Nuri Gülen ve kızının vefat ettiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Hatay ili gözlemcimiz Nuri Gülen'in ve kızının ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Vefat eden gözlemcimiz Nuri Gülen'e ve kızına Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.