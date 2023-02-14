Eski milli futbolcu Mehmet Topal, deprem bölgesine giderek enkaz kaldırma çalışmalarına destek sağlarken, çocuklarla ilgilenip onlara da moral vermeye çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrasında spor camiasından bölgeye destekler devam ediyor. Eski milli futbolcu Mehmet Topal da Malatya'ya giderek enkaz çalışmalarına yardım etti. Topal, bölgede depremden etkilenmiş vatandaşların ihtiyaçları için gerekli malzemeleri alırken, bir yandan da çocuklarla ilgilendi.



