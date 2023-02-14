Galatasaray'ın altyapısında yetişen ve son olarak İspanya 3. Lig ekiplerinden Intercity'le anlaşan Emre Çolak, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden sonra flaş bir karar alarak aktif futbol kariyerine son verdiğini açıklamıştı. 31 yaşındaki futbolcunun bu kararından vazgeçti.

Ara transfer döneminde İspanyol ekibi Intercity'e transfer olan Emre Çolak, anlaşmadan 17 gün sonra aldığı futbol kararından vazgeçti.

Önceki gün yaptığı, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" ifadeleri ile futbolu bıraktığını açıklayan 31 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kulübü ile olan kontratına sadık kalacağına açıkladı.

Emre Çolak yaptığı paylaşımda, "Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım. Hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız." sözlerini sarf etti.