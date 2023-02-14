Winkel Sport B takımının formasını giyen Espeel, takımı için mücadele ederken yaşamını yitirdi
Takımının Westrozebeke ile oynadığı karşılaşmada bir penaltı vuruşunda gole izin vermeyen 25 yaşındaki kaleci sonrasında yere yığıldı.
İlk müdahalesi sahada yapılan Espeel hastaneye kaldırılmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
Belçika'nın West Flanders Eyaleti'nde oynanan karşılaşma tüm ülkeyi ve futbol dünyasını yasa boğdu.
Genç file bekçisinin ölüm sebebinin otopsinin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.