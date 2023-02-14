Hollanda'da geçtiğimiz hafta oynanan futbol maçlarında Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Ajax'ta Dusan Tadic tepki topladı! Türk bayraklı pazubendi takmadı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından Türkiye ve Suriye'de birçok kişi hayatını kaybetti. Spor camiası da bu afete kayıtsız kalmadı ve destek mesajları gönderdi. Hollanda Eredivisie'de bu hafta takım kaptanları Türk ve Suriye bayraklı pazubentleriyle sahaya çıkarken, Ajax'ta Dusan Tadic buna uymadı ve tepki topladı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, bu olaya açıklık getirdi. İşte detaylar...
Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Düşüncelerimiz, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin yanında." ifadesi kullanılmıştı.
Açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulunulacağı belirtilmişti.