Sabah'ın derlediği habere göre; eski futbolcu Wesley Sneijder, Tadic'in Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için hazırlanan kaptanlık bandını takmamasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski oyuncu "Bu Ajax yönetiminin bir kararıydı." açıklamasını yaptı.