"20 saatle hayatım kurtuldu. Depremden önceki gece Şanlıurfaspor ile anlaşmıştım. Yeni Malatyaspor, Rizespor deplasmanından dönüyordu. Rahmetli Ahmet'in eşi de bizim evdeydi. Eşimle beraber bavulları hazırladı. Yanımıza az bir eşya alıp biz oradan sabaha karşı 4-5 gibi arabayla depremden önceki gece yola çıktık. Şanlıurfa'da bize otel ayarlamışlardı, sabah 9-10 gibi gidip otelde kaldık. Daha evimi tutmamıştım. Bu da hayatımda ilk defa oluyor. 10 senedir futbol oynuyorum, 7 senedir evliyim. Normalde gider bir takımla anlaşır, evi tutar ondan sonra eşimi çocuğumu getirirdim. İlk defa plansız bir şekilde eşimi ve çocuğumu alarak gittim. Ben Şanlıurfa'ya vardım ertesi gün deprem oldu.