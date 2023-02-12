Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Hertha Berlin ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı.

lmanya Bundesliga'nın 20. haftasında Hertha Berlin sahasında M'gladbach ile kozlarını paylaştı.

Mücadeleden ev sahibi Hertha Berlin 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçta gol perdesini M'gladbach takımından 17. dakikada Elvedi açtı.

Ardından 30. dakikada Hertha Berlin'den Ngankam skoru 1-1'e getirdi.

52. dakikada ev sahibi Hertha Berlin'de bu kez sahneye Dardai çıktı ve takımının 2. golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Tolga Ciğerci oyundan çıktı.

Tolga, maç öncesi üzerinde "Başın sağ olsun Türkiye'm" yazılı bir tişört giyerken, maç öncesi yapılan saygı duruşunda Türk bayrağı açtı.

90+1'de Scherhant, Hertha Berlin'in 3. golünü kaydeden isim oldu.

Mücadeleye son noktayı ise 90+7'de Hertha Berlin'den Lukebakio koydu ve maç 4-1'lik skorla tamamlandı.

Bu sonuçla beraber Hertha Berlin ligde 17 puanla 16. sıraya yerleşti.

M'gladbach ise 26 puanla 10. sırada bulunuyor.