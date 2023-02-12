Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Lille ile Strasbourg kozlarını paylaştı. Decathlon Arena'da oynanan karşlılaşmayı ev sahibi Lille 2-0 kazandı. Lille'e galibiyet goller; 23. ve 28. dakikada Jonathan David'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Lille puanını 41'e yükseltirken, Strasbourg 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Lille, deplasmanda lider Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Strasbourg ise evinde Angers'i ağırlayacak.