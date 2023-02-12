Getafe 1-1 VAllecano (MAÇ SONUCU - ÖZET) Enes Ünal puanı getirdi!
İspanya La Liga'nın 21. haftasında Getafe, evinde Rayo Vallecano'yu konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Milli oyuncumuz Enes Ünal takımına puanı kazandıran golü kaydetti.
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Yayın Tarihi: 12.02.2023- 18:08 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023- 18:30
Rayo Vallecano, Mauro Arambarri'nin 38. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Getafe, 51. dakikada penaltı kazandı. Borja Mayoral, bu penaltıdan yararlanamadı. Getafe, 3 dakika sonra ise 54'te ise Carles Alena'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Getafe'de sahneye 77. dakikada Enes Ünal çıktı ve maç 1-1 oldu. Milli futbolcu, attığı golün ardından "Türkiye ve Suriye için dua edin" tişörtü açtı.
Rayo Vallecano, 85. dakikada penaltı kazandı. 87. dakikada penaltıda topun başına geçen Raul de Tomas geçti. 28 yaşındaki futbolcu, bu penaltıyı kaçırdı.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Öte yandan iki takımın oyuncuları, karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremoniye "Türkiye ve Suriye için dayanışma" yazılı tişörtlerle çıktı ve mücadele öncesi birlikte poz verdi.
Bu sonucun ardından Getafe 19, Rayo Vallecano 33 puana yükseldi.