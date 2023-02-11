Stoke City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 31. haftada Stoke City sahasında Hull City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Stoke City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Stoke City - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te 31. hafta maçında Stoke City ile Hull City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stoke City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STOKE CITY - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stoke City - Hull City maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

TV8 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HULL CITY - CARDIFF CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Stoke City

Sarkic; Wilmot, Jagielka, Fox; Hoever, Baker, Laurent, Sterling; Brown, Campbell, Celina

Hull City

Ingram; Christie, Jones, McLoughlin, Elder; Tufan, Docherty, Seri, Slater; Connolly, Estupinan