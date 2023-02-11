Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Lazio sahasında Atalanta'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 22. haftada Lazio ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZİO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Atalanta maçı 11 Şubat Salı günü saat 22.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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LAZIO - ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio

Provedel; Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Vecino, Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni

Atalanta

Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Boga, Lookman; Hojlund