Stefan Kuntz, depremzedeler için kasiyerlik yaptı

Stefan Kuntz, depremzedeler için kasiyerlik yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ülkemizi yasa boğan depremin ardından destek olmak için Almanya'da yaşadığı kasabada ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yaptı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2023- 14:40 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023- 15:35