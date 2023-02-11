Diyarbekirspor ligden çekildi

Ülkemizi yasa boğan depremin ardından Diyarbekirspor ligden çekildiği açıkladı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ekibin yaptığı açıklamada, "Sportif direktörümüz Numan Polat'ın ailesi Kahramanmaraş'ta enkaz altında kaldı, ağabeyi hayatını kaybetti. Futbolcularımızın yakınları depremde zarar gördü. Çok zor durumdayız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun mağduriyetimizi gözeten bir karar alacağını ümit ediyoruz" dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2023- 14:40