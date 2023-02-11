Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti'den depremzedelere destek!

Serie A takımlarından Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti, Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan depremlerin onları da sarstığını söyleyerek, "Depremden etkilenenlere ve onlara yardım etmek için koşan tüm kahramanlara desteğimizi göstermeliyiz" dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2023- 13:28