Lorient - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Lorient sahasında Lens'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lorient - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lorient - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Lorient ile Lens karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lorient - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lorient - Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient - Lens maçı 9 Şubat Perşembe günü saat 23:10'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE