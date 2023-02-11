Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Freiburg sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Freiburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Freiburg - Stuttgart maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Connect ve TiviBu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

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FREIBURG - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Freiburg

Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Holer, Grifo; Gregoritsch

Stuttgart

Muller; Anton, Mavropanos, Ito, Sosa; Haraguchi, Karazor, Endo; Silas, Pfeiffer, Fuhrich